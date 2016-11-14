Посол Ирана в Азербайджане посетил Нахчыван

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде посетил Нахчыванскую АР.

Как сообщили Report из посольства Ирана в Азербайджане, в рамках визита, носящего ознакомительный характер, посол также встретился с председателем Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.

В.Табылов поздравил посла с назначением руководителем дипкорпуса в нашей стране и коснулся мер, осуществляемых главами наших государств на пути развития азербайджано-иранских связей.

В свою очередь Д.Джахангирзаде выразил признательность за радушный прием и отметил значение Нахчывана в развитии связей между нашими странами.

На встрече также присутствовал генконсул Исламской Республики Иран в Нахчыване Мансур Айром.

Напомним, что посол также посетил генконсульство Ирана в Нахчыване.