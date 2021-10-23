Посол Индонезии из Нахчывана: У меня очень богатые впечатления

Председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Азербайджане Хильди Хамид.

Председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Азербайджане Хильди Хамид.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики, Васиф Талыбов рассказал об отношениях между двумя странами, напомнив о визитах послов Индонезии в автономную республику.

Он подчеркнул, что Организация исламского сотрудничества, членом которой является Индонезия во время второй Карабахской войны, поддержала территориальную целостность Азербайджана.

Выразив благодарность за гостеприимство, Хильди Хамид сказал, что для него большая честь находиться в автономной республике и что они придают большое значение развитию отношений с автономной республикой.

Посол Хильди Хамид сказал журналистам, что он доволен своим визитом в НАР: «Это мой первый визит в Нахчыван, поэтому цель - познакомиться с регионом. Я здесь уже два дня и хочу сказать, что у меня очень богатые впечатления от визита. Что мне больше всего нравится, так это чистота этого места, доброта и гостеприимство людей.

За это время мы посетили много мест в Нахчыване: Дуздаг, святыню Ашаби-Кахф. Это свидетельствует о древней истории и культуре Нахчывана.

Хильди Хамид также побывал на местных предприятиях пищевой промышленности, где ознакомился условиями работы, выпускаемой качественной продукцией. Все это свидетельствуют о развитии Нахчывана в этом направлении.

Дипломат сказал, что Нахчыван очень привлекателен для иностранцев и развитие автономной республики открывает широкие возможности для сотрудничества во многих сферах.