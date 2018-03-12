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    Посол: Индия и Азербайджан рассматривают вопрос возможного открытия прямых авиарейсов

    © Report

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Индия и Азербайджан рассматривают вопрос возможного открытия прямых авиарейсов.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции.

    По словам посла, для этого ведутся интенсивные переговоры между соответствующими структурами. 

    С.Рана отметил, что открытие прямого авиасообщения позволит увеличить поток туристов в обе страны, а также будет способствовать развитию бизнеса. 

    Кроме того, посол подчеркнул, что индийские компании также заинтересованы в сотрудничестве в фармацевтической сфере. Так, рассматриваются вопросы создания совместных предприятий.

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