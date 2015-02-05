Посол: И Пакистан, и Азербайджан столкнулись с проблемой оккупированных территорий

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности с Кашмиром.

Как сообщает Report, сначала была прочитана молитва в память о погибших за свои права кашмирцев. Затем был показан ролик, посвященный истории данных событий.

В своем выступлении посол Пакистана в Азербайджане Халид Усма Гайсер сообщил, что День солидарности с Кашмиром отмечается с 1990 года, когда народ Пакистана выразил солидарность с требованиями народа Кашмира, который был незаконно оккупирован Индией.

Посол также отметил, что и Пакистан, и Азербайджан столкнулись с проблемой оккупированных территорий. Он заявил, что Нагорный Карабах является незаконно оккупированной Арменией территорией Азербайджана: "Кашмир также оккупирован Индией, резолюции ООН в связи с этими конфликтами не выполняются, нарушаются международные права, наблюдается изменение демографической ситуации в этих регионах и т.д.".

Посол поблагодарил всех, кто принял участие на мероприятии и заявил о полной поддержке Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта: "Ожидаю такую же поддержку от нашего братского Азербайджана".

Затем выступила депутат Милли Меджлиса, член межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Пакистан Ганира Пашаева. Она поблагодарила посла Х. Гайсера за поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану. Она напомнила, что скоро в Азербайджане будут отмечать 23-ю годовщину трагедии в Ходжалы и отметила, что Сенат Пакистана признал Ходжалинские события геноцидом: "Как в Кашмире, так и в Карабахе люди страдают от нерешенности конфликта. Их голос должен быть услышан в международных организациях, резолюции должны быть выполнены".