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Посол Хазар Ибрагим проинформировал общественность США о минной проблеме Азербайджана

Посол Хазар Ибрагим проинформировал общественность США о минной проблеме Азербайджана Посол Азербайджана в Соединённых Штатах Америки Хазар Ибрагим выступил на мероприятии, организованном по инициативе "Каспийского политического центра", который является ведущим американским мозговым центр, занимающимся изучением Каспийского регионах.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 21:47
Посол Хазар Ибрагим проинформировал общественность США о минной проблеме Азербайджана

Посол Азербайджана в Соединённых Штатах Америки Хазар Ибрагим выступил на мероприятии, организованном по инициативе "Каспийского политического центра", который является ведущим американским мозговым центр, занимающимся изучением Каспийского регионах.

Как сообщает американское бюро Report, на мероприятии дипломат подробно проинформировал присутствующих о новшествах и развитии в Азербайджане и Каспийском регионе.

Посол проинформировал участников дискуссий о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, минной проблеме в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, уничтожении мечетей в Карабахе.

Посол также рассказал о работе по восстановлению в Карабахском регионе под руководством и на основании утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, деятельности в направлении возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, создании экономических и зеленых зон в Карабахе.

В завершение мероприятия посол Хазар Ибрагим ответил на вопросы участников мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər İbrahim Azərbaycanın mina problemi barəsində ABŞ ictimaiyyətini məlumatlandırıb

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