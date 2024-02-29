Посол Хазар Ибрагим проинформировал общественность США о минной проблеме Азербайджана

Посол Азербайджана в Соединённых Штатах Америки Хазар Ибрагим выступил на мероприятии, организованном по инициативе "Каспийского политического центра", который является ведущим американским мозговым центр, занимающимся изучением Каспийского регионах.

Посол Азербайджана в Соединённых Штатах Америки Хазар Ибрагим выступил на мероприятии, организованном по инициативе "Каспийского политического центра", который является ведущим американским мозговым центр, занимающимся изучением Каспийского регионах.

Как сообщает американское бюро Report , на мероприятии дипломат подробно проинформировал присутствующих о новшествах и развитии в Азербайджане и Каспийском регионе.

Посол проинформировал участников дискуссий о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, минной проблеме в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, уничтожении мечетей в Карабахе.

Посол также рассказал о работе по восстановлению в Карабахском регионе под руководством и на основании утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, деятельности в направлении возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, создании экономических и зеленых зон в Карабахе.

В завершение мероприятия посол Хазар Ибрагим ответил на вопросы участников мероприятия.