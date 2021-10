Посол Германии поздравил Азербайджан

"С Днем восстановления независимости! Хочу передать сегодня самые искренние поздравления Азербайджанской Республике по случаю 30-й годовщины восстановления независимости".

Как сообщает Report, об этом написал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на своей странице в Twitter.