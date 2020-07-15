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Посол Франции вызван в МИД Азербайджана

Посол Франции вызван в МИД Азербайджана Ему выразили протест в связи с актом вандализма в отношении здания азербайджанской дипмиссии в Париже
Внешняя политика
15 июля 2020 г. 16:29
Посол Франции вызван в МИД Азербайджана

Посол Франции в Азербайджане был вызван в МИД, где ему выражен протест в связи с актом вандализма в отношении здания азербайджанской дипмиссии в Париже. Об этом  Report заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"14 июля был совершен акт вандализма в отношении здания посольства нашей страны во Франции Этот акт, совершенный предположительно группой радикально настроенной армянской молодежи, включая элементы терроризма, является также грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В связи со случившимся посол Франции в стране был вызван в МИД,  противоположной стороне выражен протест", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что посольства и консульства Азербайджана в зарубежных странах проинструктированы о проявлении осторожности "в связи с угрозами радикальных армянских организаций".

Также  МИД направил обращения соответствующим органам зарубежных стран об усилении охраны дипмиссий Азербайджана, согласно Венской конвенции.

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