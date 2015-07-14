​Посол Франции: Отношения между Азербайджаном и Францией развиваются во всех сферах

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Баку отметили Национальный день Франции - День взятия Бастилии.

Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье высоко оценил развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Францией.

Он заявил, что визит президента Франции Франсуа Олланда в мае прошлого года в Азербайджан придал еще больше динамизма двусторонним отношениям, отметил увеличение количества французских компаний в Азербайджане в последние годы.

Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Францией развиваются во всех сферах, включая сферу транспорта, космоса, окружающей среды, культуры.

П.Монье поздравил Азербайджан с успешным проведением Евроигр, отметив, что на этом спортивном празднике приняли участие около 250 французских спортсменов, занявших в медальном зачете 5 место.

Паскаль Монье особо отметил сегодняшний день, когда было достигнуто "историческое соглашение между Ираном и "шестеркой" по иранской ядерной программе в Вене".

Он также напомнил, что в эти дни в Каннах проходят Дни Азербайджана, в которых также принимает участие первая леди Мехрибан Алиева.

В свою очередь заместитель министра культуры и туризма Севда Мамедалиева поздравила французскую сторону с праздником. Она также отметила, что отношения Азербайджана и Франции развиваются по всем сферам, между странами проводятся заседания межправительственной комиссии и существует Азербайджано-французская группа дружбы.

Затронув вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, С.Мамедалиева заявила: "Верим, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, внесет вклад в разрешение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана".





