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    ​Посол Франции: Отношения между Азербайджаном и Францией развиваются во всех сферах

    В Баку отметили Национальный день Франции - День взятия Бастилии

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Баку отметили Национальный день Франции - День взятия Бастилии.

    Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье высоко оценил развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Францией.

    Он заявил, что визит президента Франции Франсуа Олланда в мае прошлого года в Азербайджан придал еще больше динамизма двусторонним отношениям, отметил увеличение количества французских компаний в Азербайджане в последние годы.

    Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Францией развиваются во всех сферах, включая сферу транспорта, космоса, окружающей среды, культуры.

    П.Монье поздравил Азербайджан с успешным проведением Евроигр, отметив, что на этом спортивном празднике приняли участие около 250 французских спортсменов, занявших в медальном зачете 5 место.

    Паскаль Монье особо отметил сегодняшний день, когда было достигнуто "историческое соглашение между Ираном и "шестеркой" по иранской ядерной программе в Вене".

    Он также напомнил, что в эти дни в Каннах проходят Дни Азербайджана, в которых также принимает участие первая леди Мехрибан Алиева.

    В свою очередь заместитель министра культуры и туризма Севда Мамедалиева поздравила французскую сторону с праздником. Она также отметила, что отношения Азербайджана и Франции развиваются по всем сферам, между странами проводятся заседания межправительственной комиссии и существует Азербайджано-французская группа дружбы.

    Затронув вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, С.Мамедалиева заявила: "Верим, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, внесет вклад в разрешение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана".



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