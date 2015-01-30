​Посол Франции: Ислам не имеет ничего общего с терроризмом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Франции в Азербайджане Паскалем Менье.

- Изменится ли политика французского правительства в отношении мигрантов после террористической атаки на редакцию журнала "Charlie Hebdo"?

- Во Франции будут предприняты два вида мер. Одна из важных мер связана с образованием. Французы должны понять, что то, что произошло, совершено французскими гражданами. Большинство из них, возможно, находятся в состоянии фрустрации, не получили должного образования, может даже претерпели унижения в детстве, такие и становятся жертвами пропаганды фанатиков через социальные сети.

Мы признаем, что наша политика в области образования не была достаточно эффективной, чтобы предотвратить подобное. Это нелегко, потому что эти люди обычно из неблагополучных кругов: они живут в плохих условиях, часто окружены наркоторговцами и не уделяют много внимания учебе. Среда, в которой они живут, не способствует получению образования. Таким образом, мы должны предпринять некоторые усилия, направленные на эту категорию людей.

Во-вторых, мы должны укреплять гражданское образование в школах и создать осведомленность о различиях между религиями и фанатиками. Некоторых молодых людей, включая молодых женщин и девушек, завлекают и вводят в заблуждение через Интернет, и они присоединяются к радикальным движениям, уезжая в Сирию через Турцию, не зная точно, с чем им придется столкнуться.

Мы также должны предпринять меры, чтобы защитить себя. После террористических атак правительство направило большое количество войск в дополнение к полиции по всей стране. Конечно, эта мера не может длиться долго, но это помогло избежать кризиса паники во Франции. Потому что эти атаки оказали дестабилизирующее воздействие на общество. Важно найти правильный баланс между безопасностью и свободой. Мы не можем жить в таком месте, где нет больше свободы.

Так что мы стараемся предпринять более эффективные меры, при этом, чтобы они не затрагивали основные свободы людей. Планируется, например, изолировать в тюрьмах террористов в целях защиты других заключенных от их влияния.

У нас так же, как и у Азербайджана, есть озабоченность в связи с возвращением в страну молодежи, которая отправляется в Сирию, в Ирак, чтобы воевать там. Эти люди, когда они возвратятся во Францию, будут подвергнуты судебному разбирательству. Мы не можем позволить, чтобы терроризм возвращался во Францию.

- Повлияют ли недавние террористические атаки на мусульманское население, проживающее во Франции?

- Мусульманская община и ее лидеры во Франции были очень отзывчивы. Их руководство заявило, что они осуждают теракты, которые не имеют ничего общего с исламом. И это заявление, которое было сделано во Франции и других странах имеет важное значение. Истинно верующие мусульмане должны понимать, что все сообщество осознает, что ислам не имеет ничего общего с терроризмом и люди, якобы действующие во имя Аллаха и ислама, просто являются фанатиками. Наше правительство объяснило, что наши войска, развернутые в таких странах, дестабилизированных терроризмом, как Мали, призваны защитить истинных мусульман, которые исповедуют ислам как религию уважения и мира.

Мы должны укреплять сотрудничество и коммуникацию для людей разных религий посредством спорта, школы, образования. Это не просто, для этого нужно будет желание общин и гражданского общества, потому что правительство не может сделать это за них.

- Были ли усилены меры безопасности в посольстве Франции в Азербайджане после терактов в Париже?

- Сразу после того, как произошло нападение, правительство Азербайджана приняло меры по укреплению нашей безопасности. Я помню, когда я вернулся из Парижа 15 января, посольство было окружено 4 полицейскими охранниками. С тех пор мы обратились к правительству, чтобы охранялось не только посольство, но и другие французские здания, включая французскую школу в Баку. Это было сделано, за что я очень благодарен. Мы чувствуем себя в безопасности, и не столкнулись с проблемами. Была небольшая демонстрация перед посольством после публикации нового выпуска журнала "Charlie Hebdo".

Мне также сообщили, что демонстрация прошла в поселке Нардаран, где были сожжены флаги Франции, США и Израиля.

Комментируя это, я бы сказал, что свобода выражения мнений является для нас священной, это священный принцип для нас. Так что не может быть никаких жалоб на тех, кто хочет выразить недовольство тем, что какой-то журнал их обидел. Люди могут продемонстрировать, высказать свое несогласие, но насилие, конечно, недопустимо. Во Франции мы делаем различие между свободой выражения мнений, свободой вероисповедания и преступлениями. Для нас свобода выражения включает в себя пародию на религию. Франция не считает это преступлением. Если бы было иначе, то это означает вмешательство в уже существующий механизм и серьезно повлияло бы на принцип свободы выражения мнения.