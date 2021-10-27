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Посол Египта: Азербайджанский рынок является очень перспективным

Посол Египта: Азербайджанский рынок является очень перспективным Улучшение туристического сотрудничества между Азербайджаном и Египтом является приоритетом в развитии отношений между странами
Внешняя политика
27 октября 2021 г. 14:03
Посол Египта: Азербайджанский рынок является очень перспективным

Улучшение туристического сотрудничества между Азербайджаном и Египтом является приоритетом в развитии отношений между странами.

Об этом в интервью Report заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.

Посол отметил, что, по его мнению, данный сектор обладает большим потенциалом для развития: “Когда я приехал сюда, разговаривая с людьми, у меня возникло такое чувство, что есть реальная потребность и желание развивать туризм, поэтому мы намерены предпринять шаги в данном направлении”.

Как добавил посол, как только в Азербайджане будут разрешены чартерные рейсы в Египет, многие туристические агентства будут готовы организовать туда туры.

“Египет никогда не был закрыт во время пандемии COVID-19, каждый день выдается большое количество виз. Во время пандемии Египет предложил людям сдавать ПЦР-тесты в аэропорту, чтобы облегчить процесс получения визы”, - отметил дипломат.

Другим важным вопросом сотрудничества является торговля, для активизации которой также важно наличие прямых рейсов: "Существует большой потенциал с точки зрения торговли, и я считаю, что азербайджанский рынок является очень перспективным. Наличие египетских товаров на азербайджанском рынке будет приоритетом на ближайшие месяцы”, - сказал Адель Ибрагим, добавив, что в этой связи проведение азербайджано-египетского бизнес-форума, который запланирован на февраль 2022 года, очень важно.

Посол также добавил, что еще одним важным аспектом сотрудничества является возобновляемая энергетика, в которой обе страны имеют хороший опыт.

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Версия на английском языке Egyptian ambassador: Azerbaijani market is a very promising one

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