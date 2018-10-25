Посол: Чехия - стратегический партнер Азербайджана - ФОТО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Чехия - стратегический партнер Азербайджана. Чешские компании, действующие в стране, активно работают на укрепление отношений двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт на мероприятии, посвященном Дню независимости Чехии.

Посол отметил, что чешские компании представлены в таких сферах как транспорт, энергетика, добыча нефти и газа, сельского хозяйства.

В свою очередь, заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров поздравил чешскую сторону с праздником от имени президента Азербайджана. Он высоко оценил деятельность посольства Чехии в укреплении сотрудничества двух стран.