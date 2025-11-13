Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Посол: Бельгия поддерживает дальнейшее углубление отношений между Азербайджаном и ЕС

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 19:40
    Бельгия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Баку Жюльен де Фрепон на торжественном приеме, организованном по случаю Дня короля.

    "Мы (в Бельгии - ред.) полностью поддерживаем дальнейшее углубление отношений между Европейским союзом и Азербайджаном. Эти укрепляющиеся связи отражают общее стремление к построению взаимосвязанных, открытых, предсказуемых и стабильных отношений, основанных на сотрудничестве. В современном мире, где некоторые силы стремятся подорвать эти принципы, я считаю особенно важным их укрепление", - отметил дипломат.

    Говоря о двусторонних отношениях между Баку и Брюсселем, посол подчеркнул их позитивную динамику.

    "Первый визит премьер-министра Бельгии Александра Де Кро в Баку стал важной вехой в истории наших отношений. С тех пор наше взаимодействие продолжает активно развиваться в различных сферах. В частности, можно отметить плодотворное сотрудничество между нашими властями во время транзита граждан Бельгии и оказанную Азербайджаном поддержку при эвакуации нашего дипломатического персонала из Ирана в ходе военных действий. Я хотел бы еще раз выразить благодарность властям Азербайджана за помощь в этой ситуации", - подчеркнул Жюльен де Фрепон.

    По его словам, отношения между двумя странами строятся на постоянном политическом диалоге и активных контактах между людьми, что обогащает общества двух стран.

    Посол также с удовлетворением отметил, что бельгийские компании успешно работают в Азербайджане в таких областях, как энергетика, логистика, строительство и портовая инфраструктура.

    Səfir: Belçika Azərbaycanla Aİ arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsini dəstəkləyir
    Ambassador: Belgium supports further deepening of Azerbaijan-EU relations

