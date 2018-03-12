Посол Беларуси назвал приоритеты в сотрудничестве с Азербайджаном

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Беларусь расширяет сотрудничество с Азербайджаном".

Как передает Report со ссылкой на "Белновости", об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, в Беларуси существуют все предпосылки для конструктивного сотрудничества с Азербайджаном.

"Производственная кооперация между двумя странами должна выйти на новый уровень. Стороны заинтересованы в наращивании товарооборота. Белорусская сторона изыщет возможности увеличения экспорта продукции машиностроения, деревообработки, нефтепродуктов, продовольствия и медикаментов в Азербайджан", - отметил посол.

За прошлый год экспортные поставки Беларуси в Азербайджан были увеличены на десять процентов.