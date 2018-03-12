 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Беларуси назвал приоритеты в сотрудничестве с Азербайджаном

    Минск наращивает объемы экспортных поставок в Баку© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Беларусь расширяет сотрудничество с Азербайджаном".

    Как передает Report со ссылкой на "Белновости", об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

    По его словам, в Беларуси существуют все предпосылки для конструктивного сотрудничества с Азербайджаном.

    "Производственная кооперация между двумя странами должна выйти на новый уровень. Стороны заинтересованы в наращивании товарооборота. Белорусская сторона изыщет возможности увеличения экспорта продукции машиностроения, деревообработки, нефтепродуктов, продовольствия и медикаментов в Азербайджан", - отметил посол.

    За прошлый год экспортные поставки Беларуси в Азербайджан были увеличены на десять процентов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi