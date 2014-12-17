Посол: Беларусь намерена развивать промышленное сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Двусторонняя динамика отношений Азербайджана и Беларуси находится на высоком уровне. Ритм этого сотрудничества в 2014 году был задан президентами двух стран.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года в белорусско-азербайджански х отношениях, заявил посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич.

По его словам, за годы сотрудничества более 90 межгосударственных и межправительственных соглашений подписаны между Азербайджаном и Беларусью.

Он напомнил визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, а также визит главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Минск в этом году: "Помимо этого состоялись и межмидовские консультации. Только по линии посольства было совершено 115 визитов, из них 75% были совершены из Беларуси в Азербайджан".

Посол также отметил, что основной акцент в отношениях двух стран делается на промышленное сотрудничество: "Мы и дальше будем развивать отношения в этом направлении. Сегодня ни одно предприятие в Азербайджане не выпускает больше продукции, чем Гянджинский автомобильный завод, в котором участвуют и белорусские специалисты. За год, завод выпустил 1100 тракторов, 600 автомобилей. Кроме этого, все большей доминантой в отношениях становится сотрудничество в научной сфере, в области медицины, образования. В этой связи подписано несколько соглашений. Также выполняется завершение семи работ в научной области, завершается работа над азербайджано-белорусским словарем. Кроме того, в Беларуси учатся более 550 азербайджанских студентов, в основном в области МЧС".

Говоря о сотрудничестве в спортивной сфере, посол сказал, что Беларусь будет активно принимать участие в Первых Европейских Играх, которые пройдут в Баку летом следующего года.

Н.Пацкевич также сказал, что при участии белорусских строителей в Исмаиллинском районе был создан городок для вынужденных переселенцев, при участии БелНИИ же ведутся строительные работы в поселке Гобу.

Дипломат сообщил, что за 10 месяцев этого года товарооборот между странами составил 288 млн. долларов: "В этом году будет преодолен рубеж 300 млн. долларов и самое главное то, что в нем будет отсутствовать сырьевая направленность. Несмотря на кризисы последних лет, за последние 10 лет, в наших торгово-экономических отношениях не было спада".

В этом контексте Н.Пацкевич подчеркнул важность совершения визитов. Посол отметил, что работа по организации визитов будет продолжена.