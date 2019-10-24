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Посол Азербайджана встретился с новым главой СГБ Грузии

​Посол Азербайджана встретился с новым главой СГБ Грузии

Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с новым главой Службы государственной безопасности Грузии Григолом Лилуашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждалось сотрудничество Грузии и Азербайджана в сфере безопасности.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в регионе, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются обе страны.

Г.Лилуашвили и Д.Гасанов подчеркнули важность тесного сотрудничества между службами безопасности двух стран.

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