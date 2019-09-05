Посол Азербайджана о новом соглашении с ЕС: С самого начала у нас не было никаких временных ограничений

© Europe by Satellite https://report.az/storage/news/345bc0d88b377e7e57e653e19f1cd60e/6ddf6eff-6131-4abb-aeb6-cd8593645559_292.jpg

"Было бы неплохо завершить переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС в ходе нынешнего состава Еврокомиссии, но это для нас не самоцель".

Как сообщает Report со ссылкой на Euractive, об этом заявил посол Азербайджана в ЕС Фуад Искендеров.

"Наши двусторонние отношения укрепляются. Продолжается работа по завершению работ по Трансадриатическому газопроводу и мы надеемся, что первый газ по нему поступит в Европу к 2020 году. Таков общий подход Азербайджана: мы работаем для создания крепкой экономической базы, чтобы таким образом укрепить политический диалог и двустороннее соглашение",- отметил посол.

Отвечая на вопрос об определении сроков подписания нового соглашения Азербайджан-ЕС, посол сказал: "С самого начала у нас не было никаких временных ограничений. Это не было главной целью переговоров. Для азербайджанской стороны идея заключалась в том, чтобы заключить всеобъемлющее, стратегически ориентированное соглашение с нашими друзьями из ЕС, выгодное для обеих сторон. Таким образом, Азербайджан стал первой страной, представившей свой проект двустороннего соглашения с ЕС. Когда мы начали переговоры, европейская сторона внесла много изменений. Таким образом, мы работали не только над нашим предложением, но и над предложением ЕС. Сторона ЕС предложила завершить эти переговоры в течение срока полномочий этой комиссии, с которой мы добились существенного прогресса в наших отношениях. Было бы неплохо завершить эти переговоры в ходе этой Комиссии, но это для нас не самоцель".

Ф. Искандеров подчеркнул, что для скорейшего подписания документа сторонам необходимо найти компромиссное решение, от которого в выигрыше будут обе стороны.

"ЕС и Меркосур (Mercosur- общий рынок стран Южной Америки) понадобилось 20 лет, чтобы подписать торговое соглашение. Мы не хотим ждать так долго",- сказал он.

"Пришло время отказаться от "бюрократической матрицы", быть более креативным", - добавил посол.