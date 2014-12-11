Посол Азербайджана в Пакистане удостоен дипломатической награды

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров удостоен высокой награды этой страны в области дипломатии - "Премии Дипломатического Мастерства 2014" (Diplomatic Excellence Awards 2014).

Как сообщает Report со ссылкой на Pakobserver, награда вручена за выдающиеся заслуги в дипломатической, гуманитарной, культурной и других сферах.

Выступивший на церемонии главный секретарь президента Пакистана Ахмад Фарук отметил важность этой премии в сближении дипломатов, членов правительства и народа Пакистана.

Помимо Д.Шикарова, премии удостоены также еще 14 послов и представителей международных организаций.