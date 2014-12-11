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    Посол Азербайджана в Пакистане удостоен дипломатической награды

    Награда вручена за выдающиеся заслуги в дипломатической, гуманитарной, культурной и других сферах

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров удостоен высокой награды этой страны в области дипломатии - "Премии Дипломатического Мастерства 2014" (Diplomatic Excellence Awards 2014).

    Как сообщает Report со ссылкой на Pakobserver, награда вручена за выдающиеся заслуги в дипломатической, гуманитарной, культурной и других сферах.

    Выступивший на церемонии главный секретарь президента Пакистана Ахмад Фарук отметил важность этой премии в сближении дипломатов, членов правительства и народа  Пакистана.

    Помимо Д.Шикарова, премии удостоены также еще 14 послов и представителей международных организаций.

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