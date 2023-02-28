Посол Азербайджана встретился с находящимися с визитом в США азербайджанскими педагогами

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим встретился с директорами школ и педагогами, находящимися в Вашингтоне в рамках программы обмена Университета ADA.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим встретился с директорами школ и педагогами, находящимися в Вашингтоне в рамках программы обмена Университета ADA.

Как сообщает американское бюро Report, посол провел встречу с педагогами на встрече, состоявшейся в Вашингтонском центре Университета ADA.

Отметим, что 26 педагогов приняли участие в традиционной образовательной программе, реализуемой Вашингтонским центром Университета ADA.

В семинедельной программе принимают участие учителя и директоры из различных городов и районов Азербайджана - Гянджи, Физули, Губы, Агдаша, Имишли, Евлаха, Товуза, Тертера, Огуза, Барды и отдаленных сельских школ.