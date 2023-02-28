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Посол Азербайджана встретился с находящимися с визитом в США азербайджанскими педагогами

Посол Азербайджана встретился с находящимися с визитом в США азербайджанскими педагогами Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим встретился с директорами школ и педагогами, находящимися в Вашингтоне в рамках программы обмена Университета ADA.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 09:36
Посол Азербайджана встретился с находящимися с визитом в США азербайджанскими педагогами

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим встретился с директорами школ и педагогами, находящимися в Вашингтоне в рамках программы обмена Университета ADA.

Как сообщает американское бюро Report, посол провел встречу с педагогами на встрече, состоявшейся в Вашингтонском центре Университета ADA.

Отметим, что 26 педагогов приняли участие в традиционной образовательной программе, реализуемой Вашингтонским центром Университета ADA.

В семинедельной программе принимают участие учителя и директоры из различных городов и районов Азербайджана - Гянджи, Физули, Губы, Агдаша, Имишли, Евлаха, Товуза, Тертера, Огуза, Барды и отдаленных сельских школ.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani ambassador meets educators visiting US
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Vaşinqtonda səfərdə olan azərbaycanlı pedaqoqlarla görüşüb

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