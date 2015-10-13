Посол Азербайджана встретился с главой МИД Коста-Рики

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах и по совместительству в Республике Коста-Рика Ильгар Мухтаров совершил визит в Коста-Рику.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах.

В рамках визита И.Мухтаров встретился с министром иностранных дел Коста-Рики Мануэлем Гонсалесем Сансой.

В ходе встречи посол рассказал собеседнику о политической, экономической и культурной жизни Азербайджана. Стороны выразили уверенность в том, что визит Мануэля Гонсалеса в Азербайджан, планируемый на октябрь текущего года, внесет значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Посол рассказал об отношении Азербайджана к Коста-Рике и о том, что Азербайджан с 2000 года обладает статусом постоянного наблюдателя в Организации американских государств, и об особой поддержки Коста-Рики в этом вопросе.

Посол И.Мухтаров отметил, что в иностранной политике Азербайджан большое значение придает всестороннему развитию отношений с государствами Латинской Америки. Он выразил заинтересованность в развитии существующего сотрудничества между Азербайджаном и Коста-Рикой во всех областях. Подчеркнута важность подписания межправительственных документов и развития договорно-правовой базы между двумя странами в целом для создания правовых рамок сотрудничества.

Министр Коста-Рики подчеркнул важность развития отношений с Азербайджаном. Он заявил, что с удовольствием посетит Азербайджан, и что данный визит откроет новую страницу в отношениях между странами, сыграет важную роль в расширении сотрудничества. Он отметил важность проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, которые послужат созданию механизма двустороннего политического диалога.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, выражена уверенность в укреплении отношений между двумя странами.