Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Колумбии

Посол Азербайджана в Республике Колумбия Мамед Талыбов вручил верительные грамоты Президенту этой страны Ивану Дуке.

Посол Азербайджана в Республике Колумбия Мамед Талыбов вручил верительные грамоты Президенту этой страны Ивану Дуке.

Как передает Report, на видеоконференции М.Талыбов передал Президенту И.Дуке приветствия и наилучшие пожелания Президента Ильхама Алиева.

Посол отметил, что Азербайджан и Колумбия плодотворно сотрудничают, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, добавив, что наша страна заинтересована в развитии отношений с Колумбией в сферах экономики, торговли, культуры, туризма, образования, науки и сельского хозяйства.

Президент Колумбии Иван Дуке поздравил М.Талыбова с началом исполнения полномочий в качестве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Колумбии и отметил, что и его страна также заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях, в частности в торгово-экономической и инвестиционной.

В заключение Иван Дуке пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности по развитию связей между двумя странами.