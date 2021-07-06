Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Колумбии

Посол Азербайджана в Республике Колумбия Мамед Талыбов вручил верительные грамоты Президенту этой страны Ивану Дуке.
Как передает Report, на видеоконференции М.Талыбов передал Президенту И.Дуке приветствия и наилучшие пожелания Президента Ильхама Алиева.
Посол отметил, что Азербайджан и Колумбия плодотворно сотрудничают, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, добавив, что наша страна заинтересована в развитии отношений с Колумбией в сферах экономики, торговли, культуры, туризма, образования, науки и сельского хозяйства.
Президент Колумбии Иван Дуке поздравил М.Талыбова с началом исполнения полномочий в качестве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Колумбии и отметил, что и его страна также заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях, в частности в торгово-экономической и инвестиционной.
В заключение Иван Дуке пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности по развитию связей между двумя странами.