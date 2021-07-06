О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Колумбии

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Колумбии Посол Азербайджана в Республике Колумбия Мамед Талыбов вручил верительные грамоты Президенту этой страны Ивану Дуке.
Внешняя политика
6 июля 2021 г. 21:53
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Колумбии
Иван Дуке и Мамед Талыбов

Посол Азербайджана в Республике Колумбия Мамед Талыбов вручил верительные грамоты Президенту этой страны Ивану Дуке.

Как передает Report, на видеоконференции М.Талыбов передал Президенту И.Дуке приветствия и наилучшие пожелания Президента Ильхама Алиева.

Посол отметил, что Азербайджан и Колумбия плодотворно сотрудничают, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, добавив, что наша страна заинтересована в развитии отношений с Колумбией в сферах экономики, торговли, культуры, туризма, образования, науки и сельского хозяйства.

Президент Колумбии Иван Дуке поздравил М.Талыбова с началом исполнения полномочий в качестве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Колумбии и отметил, что и его страна также заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях, в частности в торгово-экономической и инвестиционной.

В заключение Иван Дуке пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности по развитию связей между двумя странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiya prezidenti Azərbaycan səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Экслюзивные новости

В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi