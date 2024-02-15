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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Беларуси

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Магеррама Алиева.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 14:46
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Магеррама Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БелТА.

"Мы очень дорожим стратегическим партнерством с Азербайджаном", - подчеркнул во время церемонии Александр Лукашенко.

Он также предложил активнее использовать договоренности лидеров двух стран для решения вопросов в интересующих сферах.

Согласно информации, белорусский лидер сегодня принял верительные грамоты у вновь прибывших послов 8 стран: Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Японии, Непала, Султаната Оман и Гвинейской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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