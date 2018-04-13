Посол Азербайджана вручил верительные грамоты заместителю эмира Катара

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана Рашад Исмаилов вручил верительные грамоты заместителю эмира Катара Шейху Абдулле бин Хамад аль-Тани в королевском дворце Эмири Диван, сообщает Report со ссылкой на The Peninsula Qatar.

Азербайджанский дипломат передал приветствия и пожелания президента Ильхама Алиева дальнейшего прогресса и процветания катарскому народу.

В свою очередь заместитель эмира пожелал новому послу успехов в его дипломатической деятельности в Катаре.