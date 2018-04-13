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    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты заместителю эмира Катара

    Заместитель эмира пожелал новому послу успеха в его дипломатической деятельности в Катаре© The Peninsula Qatar

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана Рашад Исмаилов вручил верительные грамоты заместителю эмира Катара Шейху Абдулле бин Хамад аль-Тани в королевском дворце Эмири Диван, сообщает Report со ссылкой на The Peninsula Qatar.

    Азербайджанский дипломат передал приветствия и пожелания президента Ильхама Алиева дальнейшего прогресса и процветания катарскому народу.

    В свою очередь заместитель эмира пожелал новому послу успехов в его дипломатической деятельности в Катаре.

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