​Посол Азербайджана в Турции: Проект TANAP будет реализован досрочно

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Проект TANAP предназначен для поставок газа в Турцию и обеспечения энергобезопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому изданию Daily Sabah заявил посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров.

"Проект является результатом политического решения и поддержки нашего правительства. Этот проект предусматривает транспортировку природного газа с "Шах-Дениз-2" через турецкую территорию в Европу для использования его в Турции и для обеспечения энергобезопасности Европы", - заявил Ф.Багиров.

Он подчеркнул, что с июля прошлого года проект TANAP прогрессирует без каких-либо проблем, а 80% материалов для инфраструктуры было предоставлено турецкими компаниями. "Мы предполагаем, что он (проект - ред.) будет реализован досрочно", - добавил дипломат.

Отвечая на вопрос о влиянии роста напряженности турецко-российских отношений на Азербайджан, посол подчеркнул, что подобные события не приносят пользы для стран региона, в том числе Турции и России.

Он напомнил, что ухудшение турецко-российских отношений произошло прямо в преддверии официального визита премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в Азербайджан.

"Во время встречи президент Ильхам Алиев ясно выразил позицию Азербайджана относительного этого вопроса премьер-министру Давутоглу. Стратегическое партнерство между Турцией и Азербайджаном также предполагает позицию Азербайджана", - сказал Ф.Багиров, напомнив о заявлении главы азербайджанского государства о том, что Азербайджан всегда будет стоять рядом с Турцией.

"Мы верим, что в России и Турции политическая воля выйдет победителем. Таким образом, отношения между двумя одними из самых влиятельных стран в регионе будут восстановлены", - подчеркнул дипломат.

Комментируя вопрос о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, посол указал, что уровень отношений в данной сфере всегда будет высоким.

Дипломат отметил, что оборонные промышленности обеих стран также работают в сотрудничестве и намерены его развивать.