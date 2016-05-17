Посол Азербайджана в Латвии вручил верительные грамоты президенту этой страны - ФОТО

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов вручил верительные грамоты президенту этой страны Раймондсу Вейонису.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента, таким образом Дж.Ахундов официально приступил к обязанностям посла.

На встрече с главой государства, Р.Вейонис и Дж.Ахундов положительно оценил уровень двустороннего сотрудничества между Латвией и Азербайджаном. Он подчеркнул важность продолжения политического диалога на высоком уровне.

Президент также отметил заинтересованность в наращивании сотрудничества в области транспорта, ответив важность транспортного коридора «Север-Юг». Президент также пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

В тот же день Дж.Ахундов провел встречу со спикером Сейма Латвии (парламент) Инарой Марниеце.

На встрече И.Мурниеце отметила, что Азербайджан является важным партнером Латвии в регионе Кавказа. Она также выразила заинтересованность в укреплении межпарламентских связей с Азербайджаном.