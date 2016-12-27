Посол Азербайджана в Грузии провел прощальную встречу с премьер-министром этой страны

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял посла Азербайджана в этой стране Азера Гусейнова.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, Г.Квирикашвили принял посла Азербайджана в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с сегодняшним уровнем двусторонних отношений, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества.

Азер Гусейнов занимал должность посла Азербайджана в Грузии с 2011 года. 21 декабря по распоряжению президента Ильхама Алиева, Дурсун Айваз оглу Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии.