 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Азербайджана в Грузии провел прощальную встречу с премьер-министром этой страны

    Стороны выразили удовлетворение в связи с сегодняшним уровнем двусторонних отношений

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял посла Азербайджана в этой стране Азера Гусейнова. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, Г.Квирикашвили принял посла Азербайджана в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.

    В ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с сегодняшним уровнем двусторонних отношений, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества.

    Азер Гусейнов занимал должность посла Азербайджана в Грузии с 2011 года. 21 декабря по распоряжению президента Ильхама Алиева, Дурсун Айваз оглу Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi