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    Посол Азербайджана в Грузии посетил регион Квемо-Картли

    Дурсун Гасанов провел встречу с губернатором провинции Квемо-Картли© пресс-служба губернатора Квемо-Картли

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов посетил регион Квемо-Картли.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Грузии, в рамках визита Д.Гасанов провел встречу с губернатором провинции Квемо-Картли Григолом Немсадзе.

    На встрече cтороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также перспективы его развития и совместные планы, вопросы касательно проживания этнических азербайджанцев в Грузии.

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