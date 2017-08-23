Посол Азербайджана в Грузии посетил регион Квемо-Картли

© пресс-служба губернатора Квемо-Картли

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов посетил регион Квемо-Картли.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Грузии, в рамках визита Д.Гасанов провел встречу с губернатором провинции Квемо-Картли Григолом Немсадзе.

На встрече cтороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также перспективы его развития и совместные планы, вопросы касательно проживания этнических азербайджанцев в Грузии.