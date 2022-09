Посол Азербайджана в Бельгии предупредил о возможном нападении армян на посольство

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов предупреждает о возможном нападении армян на посольство.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня радикалы армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед Европейским парламентом", - написал он.