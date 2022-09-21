Посол Азербайджана в Бельгии предупредил о возможном нападении армян на посольство

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов предупреждает о возможном нападении армян на посольство.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Сегодня радикалы армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед Европейским парламентом", - написал он.
URGENT: TODAY ARMENIAN DIASPORA RADICALS IN BRUSSELS PREPARE FOR ATTACKING AZERBAIJANI EMBASSY AFTER RALLY IN FRONT OF EUROPEAN PARLIAMENT— Vaqif Sadıqov (@VaqifS)
https://t.co/j0x40C9WJA September 21, 2022