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Посол Азербайджана в Бельгии предупредил о возможном нападении армян на посольство

Посол Азербайджана в Бельгии предупредил о возможном нападении армян на посольство Посол Азербайджана в Бельгии предупреждает о возможном нападении армян на посольство.
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 12:48
Посол Азербайджана в Бельгии предупредил о возможном нападении армян на посольство

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов предупреждает о возможном нападении армян на посольство.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня радикалы армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед Европейским парламентом", - написал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani envoy to Belgium warns of possible embassy attack by Armenians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Belçikadakı səfiri ermənilərin səfirliyə mümkün hücumu ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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