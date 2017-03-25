Посол Азербайджана принял участие на встрече руководителей дипмиссий мусульманских стран с главой МВД Пакистана

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде принял участие на встрече послов мусульманских стран в Исламабаде с министром внутренних дел Пакистана Низаром Али Ханом.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, на встрече обсуждался вопрос некорректного отношения к Исламу, оскорбления пророков в социальных сетях, прикрываясь свободой выражения и слова.

Н. А. Хан отметил, что непозволительно, чтобы в социальных сетях некорректно отзывались об Исламе: "Извращение любой религии является другой формой терроризма и международное сообщество должно это знать".

На встрече также было отмечено, что МИД Пакистана подготовит специальный документ, который будет передан послам мусульманских стран для того, чтобы правительства могли эффективно бороться с богохульством в соцсетях.