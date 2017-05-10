Посол Азербайджана обратился в МИД России в связи с провокацией армян

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Москва. 10 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы обратился с жалобой в соответствующие официальные структуры России в связи с провокацией армянской стороны в ходе акции "Бессмертный полк" 9 мая в Москве. Об этом российскому бюро Report заявили в посольстве Азербайджана в России.

"Посольство Азербайджана в России связалось с пострадавшими и поинтересовалось их состоянием. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы связался с МИД России, мэрией Москвы и другими официальными структурами с просьбой разобраться в произошедшем и не допустить повторения подобных инцидентов", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что 9 мая во время акции "Бессмертный полк" в Москве произошла массовая драка между армянской и азербайджанской молодежью, в результате которой несколько азербайджанцев получили легкие телесные травмы.

Посольство Азербайджана в России считает, что драка произошла в результате провокации армянской стороны.

В свою очередь исполнительный директор московского отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) Шамиль Тагиев подчеркнул, что в рядах армян были профессиональные спортсмены из московского бойцовского клуба "Монте".

"Некоторые армяне ходили перед азербайджанскими рядами с флагом непризнанной "НКР" и выкрикивали лозунги "Арцах", "Шуша", "Миацум". Когда азербайджанцы попытались вырвать флаг "НКР", на ребят набросились около 20-30 спортсменов", - заявил Ш. Тагиев.

По его словам, армяне уже были настроены агрессивно перед началом акции, собравшись у метро "Белорусская".

"Мы подошли к ответственному за этот участок организатору и попросили предотвратить провокацию. Он послал ОМОН, который потребовал у армян удалить флаги и развел азербайджанцев и армян на 200 м. Впоследствии армяне снова вытащили флаги и стали кричать свои лозунги. В процессе марша расстояние между сторонами уменьшилось, и внезапно началась драка", - отметил исполнительный директор.

Он подтвердил, что несколько азербайджанцев получили незначительные телесные повреждения.