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Посол Азербайджана направил главе МИД России благодарственное письмо

Посол Азербайджана направил главе МИД России благодарственное письмо Захарова: "Россия вносит большой вклад в борьбу с пандемией"
Внешняя политика
12 марта 2021 г. 12:27
Посол Азербайджана направил главе МИД России благодарственное письмо
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"Россия вносит большой вклад в борьбу с пандемией. Для сотрудников посольств и членов их семьи была предоставлена возможность бесплатной вакцинации. Мы делаем это на основе соответствующих международных документов, исходя из правил дипломатической работы". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

В связи с этим от посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы на имя Министра иностранных дел России Сергея Лаврова поступило благодарственное письмо.

Как отметила Захарова, в этом письме подчеркивается, что инициатива МИД России заслуживает глубокого уважения и высоко оценена со стороны всего дипломатического корпуса.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador sends appreciation letter to Russian FM
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Rusiya XİN başçısına təşəkkür məktubu göndərib

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