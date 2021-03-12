Посол Азербайджана направил главе МИД России благодарственное письмо

Захарова: "Россия вносит большой вклад в борьбу с пандемией"

"Россия вносит большой вклад в борьбу с пандемией. Для сотрудников посольств и членов их семьи была предоставлена возможность бесплатной вакцинации. Мы делаем это на основе соответствующих международных документов, исходя из правил дипломатической работы". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

В связи с этим от посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы на имя Министра иностранных дел России Сергея Лаврова поступило благодарственное письмо.

Как отметила Захарова, в этом письме подчеркивается, что инициатива МИД России заслуживает глубокого уважения и высоко оценена со стороны всего дипломатического корпуса.