Посол Азербайджана: Мы удовлетворены двусторонними отношениями с Индонезией

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ по торговому обороту с Индонезией.

Как передает Report со ссылкой на индонезийское издание Merdeka, об этом заявил посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев.

"За последние пять лет товарооборот между Индонезией и Азербайджаном достиг 7,5 млрд долларов", - сказал посол.

По словам Т.Гараева, взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и сотрудничества.

"Мы диверсифицируем двустороннее сотрудничество, которое интенсивно развивается в самых разных областях. В частности, Азербайджан готов с радостью поделиться своим опытом в сфере обслуживания ASAN с индонезийскими братьями", - сказал он.

Дипломат отметил, что стороны стремятся изучить еще больше возможностей для дальнейшего сотрудничества.