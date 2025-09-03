Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в сфере строительства и жилья

    • 03 сентября, 2025
    • 15:42
    Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в сфере строительства и жилья

    Министр общественных работ и жилищного строительства Иордании Ахмед Абул Самен встретился с послом Азербайджана в Иордании Эльдаром Салимовым, стороны обсудили расширение сотрудничества в различных направлениях.

    Как передает Report, об этом сообщают иорданские СМИ.

    Министр подчеркнул важность превращения сильных дипломатических отношений между двумя странами в практическое и эффективное партнерство, особенно в секторах, содействующих экономическому росту. 

    Он поделился планами министерства по стратегическим проектам и инициативам в сферах жилищного строительства, развития инфраструктуры, отметив интерес Иордании к долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном.

    Посол со своей стороны приветствовал возможность углубления сотрудничества между двумя странами, выразил готовность Азербайджана к более активному участию в совместных проектах и инициативах в сфере строительства и жилищных программах.

    Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır

