Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в сфере строительства и жилья

Министр общественных работ и жилищного строительства Иордании Ахмед Абул Самен встретился с послом Азербайджана в Иордании Эльдаром Салимовым, стороны обсудили расширение сотрудничества в различных направлениях.

Как передает Report, об этом сообщают иорданские СМИ.

Министр подчеркнул важность превращения сильных дипломатических отношений между двумя странами в практическое и эффективное партнерство, особенно в секторах, содействующих экономическому росту.

Он поделился планами министерства по стратегическим проектам и инициативам в сферах жилищного строительства, развития инфраструктуры, отметив интерес Иордании к долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном.

Посол со своей стороны приветствовал возможность углубления сотрудничества между двумя странами, выразил готовность Азербайджана к более активному участию в совместных проектах и инициативах в сфере строительства и жилищных программах.