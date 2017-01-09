Посол: Азербайджан заинтересован в прочной основе для отношений с ЕС

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в прочной основе для отношений с ЕС.

Как сообщает Report, об этом в интервью Euractiv заявил глава представительства Азербайджана при ЕС, посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров.

Он отметил, что Азербайджан стал первой страной в истории Европейского Союза, самой представившей новый проект соглашения в качестве страны-партнера. "Подобного никогда раньше не случалось в Европейском Союзе, потому что он, как правило, представляет проект, а затем стороны начинают работу над ним".

"Азербайджан сотрудничает с ЕС в качестве реального партнера. В области энергетики в рамках Восточного партнерства, в безопасности, в управлении миграцией, в разных сферах. Мы не ожидаем каких-либо чудес от этого сотрудничества, у нас есть очень прагматичный взгляд на него. Все элементы этого политического диалога должны быть основаны на очень прочной базе. Это означает, например, что Южный газовый коридор является хорошей экономической основой для нашего сотрудничества в настоящее время и в будущем. Кроме того, также конечно важны связь и транспорт", - заявил посол.

Ф.Искендеров поприветствовал выдачу Евросоюзом мандата на начало переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве. "Надеюсь, что переговоры начнутся в скором времени. Они могут быть трудными, но я уверен, что результаты будут известны в ближайшие месяцы", - отметил посол.

Комментируя вопрос нагорно-карабахского урегулирования и роль ЕС в этом вопросе, посол отметил, что "Армения пытается сохранить статус-кво, в то время как все другие хотят изменить его, поскольку это абсолютно недопустимо, когда одна страна Восточного партнерства оккупирует территорию другой страны. Я думаю, что нам нужно привлечь Европейский Союз, чтобы он был более слышен в этом вопросе".