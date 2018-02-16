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    Посол: Азербайджан важен для Италии с точки зрения энергосотрудничества

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан важен для Италии с точки зрения энергетического сотрудничества. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

    "Я положительно оцениваю наше сотрудничество. Я  работаю здесь только 6 месяцев и ощущаю только теплоту ко мне, к итальянским языку и культуре. Между нашими странами существует  тесное политическое сотрудничество", - заявил посол.

    По его словам, глава МИД Азербайджана Эльмара Мамедъяров намерен провести встречу со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано в Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности.

    "Наше сотрудничество высоко не только в сфере политики, но и в ряде других сфер – торговли, культуре", -добавил Аугусто Массари.

    Он указал, что Азербайджан важен для Италии с точки зрения энергосотрудничества, и выразил надежду на дальнейшее углубление связей в этом направлении.

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