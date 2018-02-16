Посол: Азербайджан важен для Италии с точки зрения энергосотрудничества

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан важен для Италии с точки зрения энергетического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Я положительно оцениваю наше сотрудничество. Я работаю здесь только 6 месяцев и ощущаю только теплоту ко мне, к итальянским языку и культуре. Между нашими странами существует тесное политическое сотрудничество", - заявил посол.

По его словам, глава МИД Азербайджана Эльмара Мамедъяров намерен провести встречу со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано в Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности.

"Наше сотрудничество высоко не только в сфере политики, но и в ряде других сфер – торговли, культуре", -добавил Аугусто Массари.

Он указал, что Азербайджан важен для Италии с точки зрения энергосотрудничества, и выразил надежду на дальнейшее углубление связей в этом направлении.