Посол: Азербайджан предложил свою помощь Пакистану

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан одной из первых стран предложил свою помощь пострадавшему в результате землетрясения Пакистану".

Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров.

По его словам, сразу после землетрясения он связался с министерством по чрезвычайным ситуациям и предложил помощь: "Помимо Азербайджана, свою помощь также предложили Турция, Иран и Индия".

Дипломат сообщил, что в настоящее время ожидается официальный ответ от пакистанских властей по данному вопросу.

26 октября в Афганистане и Пакистане произошло землетрясение силой в 7,7 баллов. Жертвами землетрясения стали порядка 300 человек, имели место многочисленные разрушения.