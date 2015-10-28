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    Посол: Азербайджан предложил свою помощь Пакистану

    Азербайджан одной из первых стран предложил свою помощь пострадавшему в результате землетрясения Пакистану

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан одной из первых стран предложил свою помощь пострадавшему в результате землетрясения Пакистану".

    Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров.

    По его словам, сразу после землетрясения он связался с министерством по чрезвычайным ситуациям и предложил помощь: "Помимо Азербайджана, свою помощь также предложили Турция, Иран и Индия".

    Дипломат сообщил, что в настоящее время ожидается официальный ответ от пакистанских властей по данному вопросу.

    26 октября в Афганистане и Пакистане произошло землетрясение силой в 7,7 баллов. Жертвами землетрясения стали порядка 300 человек, имели место многочисленные разрушения. 

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