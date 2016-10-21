Посол: Азербайджан - не только символ свободы, но и воплощение мультикультурализма

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 60-й годовщины революции в Будапеште против коммунистической власти.

Как сообщает Report, мероприятие, на котором участвовали послы зарубежных стран, члены Милли Меджлиса, общественные деятели Азербайджана, началось с исполнения национальных гимнов двух стран.

Выступивший затем посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки рассказал о революции в Будапеште и ее важности в истории Венгрии. Он назвал Венгрию родиной свободы и борцов за свободу. По его словам, сегодня большой день для венгров.

"Мне доставляет удовольствие выступать сегодня в свободном, независимом Азербайджане. Эта страна стала не только символом свободы, но мы можем назвать его воплощением мультикультурализма", - сказал посол, отметив, что венграм доставляет удовольствие тот факт, что между странами существуют стратегические связи.

Отметив важность двусторонних визитов, И.Ласлоцки выразил надежду, что в скором времени состоится визит президента Азербайджана Ильхам Алиев в Венгрию.

В конце посол поздравил Азербайджан с 25-летием восстановления независимости, пожелал стране процветания.

В свою очередь, замминистра экономики и промышленности Азербайджана Сахиль Бабаев поздравил от имени азербайджанского народа дружеский венгерский народ с национальным праздником. Он сказал, что двусторонние отношения успешно развиваются и носят стратегический характер. Он также сообщил, что за эти 9 месяцев товарооборот между Азербайджаном и Венгрией вырос на 51%. Замминистра также отметил важность возобновления авиарейсов для расширения экономических связей.

Мероприятие продолжилось показом фильма о событиях 1956 года, исполнением национальной музыки Венгрии, дегустацией венгерских напитков и тематической выставкой.