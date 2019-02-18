Посол: Азербайджан и Катар намерены подписать ряд важных соглашений

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "20 февраля в Катаре пройдет заседание межправительственной комиссии (МПК) Азербайджан-Катар, в ходе которого ожидается подписание ряда важных соглашений".

Как передает Report со ссылкой на издание Peninsula, об этом заявил посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов.

"На предстоящей встрече двусторонней экономической, торговой и технической комиссии ожидается подписание ряда важных соглашений, которые укрепят существующие двусторонние экономические, стратегические и политические связи", - заявил Р. Исмаилов.

Говоря об азербайджанской общине в Катаре, дипломат подчеркнул, что несмотря на ее небольшой размер, - около 350 человек, она "живет энергичной, активной жизнью", принимая участие в различных спортивных и культурных мероприятиях страны. Посол добавил, что Катар - дружелюбная и безопасная страна, поэтому азербайджанцы хотят посещать ее.

Коснувшись темы торговых отношений, Р.Исмаилов подчеркнул, что в отличие от высокого уровня политического сотрудничества между двумя странами, объем товарооборота между ними невелик.

"За последние два года товарооборот между Азербайджаном и Катаром составил 8 млн долларов США, несмотря на то, что существуют большие возможности для расширения торговых связей", - подчеркнул посол, добавив, что Азербайджан в основном экспортирует в Катар продовольствие и сельскохозяйственную продукцию.

По его словам, у обеих стран есть широкие перспективы развития сотрудничества в ряде областей - энергетике, сельском хозяйстве, туризме. Дипломат пригласил катарских бизнесменов активнее инвестировать в азербайджанскую экономику, указав на наличие соответствующих условий и правовой базы для этого.

Посол напомнил, что Азербайджан и Катар подписали 32 соглашения в сферах защиты инвестиций, туризма, образования, информации, сельского хозяйства, безопасности, культуры и так далее.

"У нас также есть несколько проектов соглашений, над которыми мы сейчас работаем", - добавил он.