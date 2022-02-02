О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол: Армения установила в Карабахе немало минных полей

Посол: Армения установила в Карабахе немало минных полей Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана затруднено в связи с минной опасностью. Армения установила там немало минных полей.
Внешняя политика
2 февраля 2022 г. 13:04
Посол: Армения установила в Карабахе немало минных полей

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана затруднено в связи с минной опасностью. Армения установила там немало минных полей.

Как сообщает Report, об этом в интервью болгарским СМИ заявил посол Азербайджана в этой стране Гусейн Гусейнов.

Посол подчеркнул, что Армения затягивала выдачу азербайджанской стороне карт минных полей, а те, которые они получили являются неточными.

Дипломат добавил, что минная опасность также отражается и на сроках реализации строительных работ на освобожденных территориях.

"Наша страна продолжает восстанавливать там инфраструктуру. Мы также принимаем международное участие в деятельности по восстановлению", - заявил посол, пригласив болгарские компании принять участие в проектах на освобожденных землях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ermənistan Qarabağda çoxsaylı mina sahələri yaradıb”

Другие новости из категории

В комиссии турецкого парламента обсудят Шушинскую декларацию
В комиссии турецкого парламента обсудят "Шушинскую декларацию"
2 февраля 2022 г. 09:53
Госсекретарь Великобритании назвал переговоры с Азербайджаном важными
Госсекретарь Великобритании назвал переговоры с Азербайджаном важными
2 февраля 2022 г. 08:57
Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор откроет новые возможности для Армении
Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор откроет новые возможности для Армении
2 февраля 2022 г. 00:03
Помощник президента: Азербайджан нацелен на экономически ориентированную внешнюю политику
Помощник президента: Азербайджан нацелен на экономически ориентированную внешнюю политику
1 февраля 2022 г. 23:03
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
1 февраля 2022 г. 22:16
Хикмет Гаджиев: Азербайджано-американские отношения были успешными за последние 30 лет
Хикмет Гаджиев: Азербайджано-американские отношения были успешными за последние 30 лет
1 февраля 2022 г. 20:47
Великое национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию 
Великое национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию 
1 февраля 2022 г. 20:01
Министр обороны Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру в Анкаре
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру в Анкаре
1 февраля 2022 г. 19:01
Глава МИД Азербайджана обсудил с британским министром вопросы региональной безопасности
Глава МИД Азербайджана обсудил с британским министром вопросы региональной безопасности
1 февраля 2022 г. 18:26
Президент Турции принял министра обороны Азербайджана
Президент Турции принял министра обороны Азербайджана
1 февраля 2022 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi