Посол: Армения установила в Карабахе немало минных полей

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана затруднено в связи с минной опасностью. Армения установила там немало минных полей.

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана затруднено в связи с минной опасностью. Армения установила там немало минных полей.

Как сообщает Report, об этом в интервью болгарским СМИ заявил посол Азербайджана в этой стране Гусейн Гусейнов.

Посол подчеркнул, что Армения затягивала выдачу азербайджанской стороне карт минных полей, а те, которые они получили являются неточными.

Дипломат добавил, что минная опасность также отражается и на сроках реализации строительных работ на освобожденных территориях.

"Наша страна продолжает восстанавливать там инфраструктуру. Мы также принимаем международное участие в деятельности по восстановлению", - заявил посол, пригласив болгарские компании принять участие в проектах на освобожденных землях.