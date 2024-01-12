Посол: Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев назвал необходимым выполнение Арменией своих обязательств по обеспечению беспрепятственного движения по Зангезурскому коридору.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев назвал необходимым выполнение Арменией своих обязательств по обеспечению беспрепятственного движения по Зангезурскому коридору.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Официальный Баку после 2020 года предложил открыть Зангезурский коридор, как коридор мира, соединяющий Азербайджан, Армению и Турцию друг с другом и с более широкой географией. Армения должна перестать отказываться от обязательств по обеспечению беспрепятственного движения по этому маршруту. Это принесет большую пользу Армении", - отметил дипломат.