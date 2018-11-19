Посол: Арабских туристов привлекают в Азербайджан два основных фактора - ИНТЕРВЬЮ

"Ведутся переговоры по проведению в Баку в декабре этого года очередного заседания межправительственной экономической комиссии Азербайджан-ОАЭ"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Азербайджана в ОАЭ Дашгыном Шикаровым.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ?

- Благодаря успешной внешней политике под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, между нашей страной и ОАЭ сложились прекрасные отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Факторами, способствовавшими возникновению этих отношений, стало тесное сотрудничество наших стран в двустороннем и многостороннем форматах, наличие политического диалога на высшем уровне, а также взаимная поддержка в рамках международных организаций. Взаимные визиты различного уровня, деятельность межправительственной комиссии, механизм межмидовских консультаций служат развитию политических и дипломатических связей между нашими дружественными странами. Официальный визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ в 2016 году и встреча в рамках визита с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом Бин Зайедом Аль Нахайяном придали двусторонним отношениям особый импульс.

- Какие работы проводит посольство в связи с продвижением бренда "Made in Azerbaijan" в ОАЭ? Удовлетворительно ли присутствие азербайджанских бизнесменов на рынках ОАЭ?

- Учитывая тот факт, что ОАЭ импортируют сельскохозяйственную продукцию из различных стран, а страны Персидского залива покрывают большую часть потребности в этой продукции за счет импорта через территорию ОАЭ, Азербайджан нацелен на завоевание рынков этой страны. В настоящее время ведется работа по пропаганде сельскохозяйственной продукции нашей страны в ОАЭ и приведению производства в соответствие со стандартами этого рынка.

Отрадно, что в торговых сетях ОАЭ возрос объем продаж азербайджанской продукции. Для обеспечения стабильности этого явления ведется работа в направлении роста численности этой продукции на рынках ОАЭ. Наряду с этими мероприятиями, посольство регулярно распространяет сведения об азербайджанской продукции и производителях среди главных импортеров ОАЭ.

Азербайджан регулярно организует торговые миссии в Дубае, считающемся ведущим торговым, туристическим и финансовым центром региона. В рамках этих миссий ведутся переговоры по пропаганде и импорту азербайджанской продукции. Мы видим потенциал сотрудничества и с другими эмиратами, ведя работу по организации торговых миссий в Абу-Даби и Шардже.

Наряду с торговлей, азербайджанские предприятия представлены во многих сегментах – строительстве, производстве и переработке. Несколькими днями ранее азербайджанская компания "Karvan-L" огласила намерение построить грандиозный "Fish Centre" в эмирате Эль-Фуджайра.

- Каков объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и ОАЭ, и возможно ли увеличить его?

- Благодаря реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева стратегии с целью развития национальной экономики в нашей стране создана привлекательная инвестиционная среда. Как известно, инвесторы из стран Персидского залива вкладывают инвестиции в сферы строительства и недвижимости в Азербайджане. Как известно, ОАЭ импортирует большинство сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Импортируемая странами Персидского залива одинаковая продукция перенаправляется в эти страны за счет логистических возможностей Дубая. В Азербайджане, где присутствует большинство климатических зон, созданы прекрасные условия для выращивания сельскохозяйственной продукции. Наша продукция пришлась по душе и охотно раскупается в ОАЭ, наша кухня и вкусная продукция притягивают арабских туристов в Азербайджан.

В то же время видятся перспективы привлечения арабских инвесторов в создание свободных экономических зон в пригороде Баку, развитие инфраструктурных проектов, относящихся к транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, строительство и запуск больниц проживающими в стране индийскими предпринимателями, обладающими обширными возможностями для бизнеса. Именно поэтому арабские предприниматели проявляют интерес к азербайджанскому рынку недвижимости, сельскому хозяйству, туризму, переработке продовольственных товаров, а также развитию инфраструктурных проектов, относящихся к транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад. Объем инвестиций, вложенных в течение минувших 10 месяцев текущего года в нашу страну предпринимателями из ОАЭ, близок к 100 млн долларов.

- Уточнена ли дата очередного заседания межправительственной экономической комиссии Азербайджан-ОАЭ?

- Совместная комиссия по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ считается важным механизмом расширения торгового-экономического сотрудничества и структурированию. Ведутся переговоры по проведению в Баку в декабре этого года очередного заседания межправительственной экономической комиссии Азербайджан-ОАЭ.

- До конца этого года в Дубае ожидается открытие Торгового дома Азербайджана. Определена ли точная дата?

- В рамках реализации поручений президента Ильхама Алиева по расширению международного экономического сотрудничества нашей страны, учитывая критерии регионального сотрудничества Азербайджана, в нескольких стратегических для нашего государства странах открыты торговые представительства. Как известно, одно из них учреждено в ОАЭ.

Несомненно, открытие торгового представительства стало фактором, способствовавшим развитию экономического сотрудничества между нашими странами. Благодаря совместной деятельности посольства и представительства до конца нынешнего года планируется открытие Торгового дома, который будет пропагандировать производимую в нашей стране продукцию.

4-5 ноября в торговом центре, где будет действовать Торговый дом Азербайджана, состоялось открытие выставки работ юных художников, приуроченной к 100-летию АДР. На церемонии открытия выставки, организованной посольством и торговым представительством, приняли участие директор Центра социально-психологической реабилитации молодежи Ислам Бахшалиев, известный художник Сакит Мамедов, телеведущий и меценат Нуран Гусейнов (Гаджи Нуран), известные предприниматели из ОАЭ, деятели искусства, сотрудники посольства, торгового представительства и генконсульства.