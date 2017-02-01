Посол Али Ализаде встретился с членами группы дружбы Пакистан-Азербайджан

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде провел встречу с членами группы дружбы Пакистан-Азербайджан в парламенте этой страны.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, на встрече было выражено удовлетворение уровнем существующих дружеских и братских отношений между двумя странами.

Также были обсуждены вопросы развития отношений между парламентскими группами дружбы, поддержка сотрудничества между молодежными и женскими организациями, реализация совместных проектов в области экономики, культуры и науки.