Посол: Афганистан осуждает агрессию Армении против Азербайджана

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отметили 96-ю годовщину Дня независимости Афганистана.

Как сообщает Report, в связи с этим в Баку был организован прием, на котором участвовали послы зарубежных стран, представители афганской диаспоры, общественные деятели Азербайджана.

Выступая на приеме, посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили рассказал о тяжелом пути, пройденном Афганистаном за все эти 96 лет независимости. Он отметил, что Афганистан сумел за эти годы развить свою экономику.

Затронув вопрос безопасности, посол сказал, что благодарен азербайджанским солдатам, которые способствовали поддержанию мира в стране. Он также добавил, что Афганистан осуждает агрессию Армении против Азербайджана: "Мы стоим рядом с вами также, как и вы с нами".

В свою очередь, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов поздравил от имени правительства и азербайджанского народа посла Афганистана и афганский народ в его лице с национальным праздником.

Он заявил, что рад видеть прогресс в развитии Афганистана. Касаясь торговых отношений между Азербайджаном и Афганистаном, министр сказал, что в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 20% по сравнению с 2013 годом.