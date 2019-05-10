Послы страны ГУАМ почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Послы стран ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) в Баку почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, по случаю 96-летия со дня рождения Гейдара Алиева послы Украины, Грузии и Молдовы - Владислав Каневский, Зураб Патарадзе и Георге Леука возложили цветы на могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Послы также посетили могилу его супруги, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили на ее могилу цветы.