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Послы страны ГУАМ почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Послы страны ГУАМ возложили цветы к могиле Гейдара Алиева
Послы стран ГУАМ в Баку возложили цветы на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Послы стран ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) в Баку почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report,  по случаю 96-летия со дня рождения Гейдара Алиева послы Украины, Грузии и Молдовы - Владислав Каневский, Зураб Патарадзе и Георге Леука возложили цветы на могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Послы также посетили могилу его супруги, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили на ее могилу цветы.

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