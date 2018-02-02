Посланник премьер-министра: Британцы должны воспользоваться опытом Азербайджана относительно роли женщин в обществе - ИНТЕРВЬЮ

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"Мне бы хотелось, чтобы все в Великобритании узнали о том, каким высоким статусом обладает женщина в Азербайджане"

Лондон. 2 февраля. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессой Эммой Николсон:

- Как Вы оцениваете нынешний уровень британо-азербайджанского сотрудничества?

- Двусторонние отношения находятся на очень высоком уровне и более 20 лет идут по нарастающей. Отношения между нашими странами носят исключительный характер и являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире. Будучи торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане, я ощущаю свое привилегированное положение.

- Может ли повлиять на двусторонние отношения между нашими странами выход Великобритании из ЕС?

- Поскольку Азербайджан не является членом ЕС, выход Великобритании из этой структуры никак не отразится на двусторонних отношениях между нашими странами. "Brexit" повлияет на отношения Великобритании со странами ЕС, будет ощущаться он и в самом Евросоюзе. Азербайджан - член Совета Европы, а Великобритания является одним из создателей этой структуры. Укрепив наши двусторонние отношения в этой плоскости, мы развиваем их по нарастающей. "Brexit" означает освобождение Великобритании от нитей, связывающих членов ЕС. Поскольку официальный Лондон выстроил крепкие и тесные отношения с Азербайджаном, нет нужды советоваться в этом вопросе со странами ЕС. "Brexit" вынудит британских бизнесменов прилагать больше усилий, интенсивно налаживать отношения с другими странами, в том числе и с Азербайджаном. Большая ответственность здесь отводится малому и среднему бизнесу. Великобритания является островным государством, поэтому мы испытываем большую потребность в экспорте.

- Планируете ли Вы посетить Азербайджан в ближайшее время?

- В середине февраля запланирован мой визит в Азербайджан, здесь я пробуду несколько дней. В парламенте сейчас ведется активное голосование по законопроектам о "Brexit", ввиду этого мне важно находиться в стране.

- Вы пригласили председателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнову принять участие в обсуждениях в парламенте Великобритании на тему прав женщин в Азербайджане и каспийском регионе. Возможно ли расширение сотрудничества между странами в этой области?

- Я стараюсь наладить дружественные связи с нашими партнерами в политической и бизнес-сфере, в том числе и с Азербайджаном. Вместе с нашими партнерами мы стараемся определить темы, касающиеся нашего общего круга интересов, регулярно включая их в повестку. Я видела, сколь значимую роль играют женщины во всех областях Азербайджана, и это вызвало у меня лично большой интерес. Полагаю, британцы должны воспользоваться опытом Азербайджана в области роли женщин в обществе. С этой целью я пригласила председателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнову в Палату Лордов Великобритании. Мы наладили тесное двустороннее сотрудничество, пользуясь опытом друг друга. Я думаю вновь пригласить Хиджран Гусейнову в парламент Великобритании и представить ее другим политикам. Она представляет государственную политику Азербайджана в обеспечении прав женщин, заслуживающую всяческих похвал. Таким образом, у нее большой опыт, которым она могла бы поделиться с нами. Мы можем рассказать о некоторых аспектах этой успешной политики в Великобритании и Европе. Право голоса закреплено за азербайджанскими женщинами на протяжении века. Мне бы хотелось, чтобы все в Великобритании узнали о том, каким высоким статусом обладает женщина в Азербайджане.

Я рада личному знакомству с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Она – уникальная женщина высокого уровня, ее деятельность – наглядный образец ведущей роли азербайджанской женщины в обществе.

В отличие от многих стран, азербайджанские женщины работают наравне с мужчинами на основе взаимного диалога. Хотелось бы особо подчеркнуть, что азербайджанские женщины – одни из самых решительных участниц и активисток женских движений в мире.

- В результате оккупации Арменией азербайджанских земель около миллиона азербайджанцев были насильственно изгнаны из родных очагов, половину из них составляют женщины…

- Да, верно, и, насколько мне известно, азербайджанское государство прилагает максимум усилий для решения их проблем, делая все возможное, чтоб их голос был услышан в обществе.

Я возглавляю благотворительный фонд "AMAR". Наш фонд защищает права людей, ставших вынужденными переселенцами в результате войн, конфликтов и стихийных бедствий. Наша благотворительная организация действует в Иране, Ираке, Ливии и Пакистане, расширяя ареал своей деятельности. Меня интересует и заботит судьба каждого вынужденного переселенца.

Мы разработали собственные эффективные методы работы в области обеспечения здравоохранения и образования в лагерях для вынужденных переселенцев. В настоящее время нашим опытом пользуются в Ираке 1 млн человек. Мы сотрудничаем с такими ведущими организациями, как Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк и ЮНЕСКО. Мне бы очень хотелось, чтобы "AMAR" действовал и в лагерях азербайджанцев-вынужденных переселенцев. Наша организация может помочь азербайджанцам-вынужденным переселенцам вновь наладить свою жизнь, подготовившись к лучшему будущему. "AMAR" обладает большим опытом в налаживании единства и солидарности среди вынужденных переселенцев.