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Посещены памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и Бухаресте

Посещены памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и Бухаресте По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Сербии и Румынии, в Белграде и Бухаресте были посещены памятники Гейдару Алиеву
Внешняя политика
11 мая 2021 г. 20:53
Посещены памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и Бухаресте

По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Сербии и Румынии, в Белграде и Бухаресте были посещены памятники гениальному политику, выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву.

Об этом Report передает со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В мероприятиях, посвященных 98-летию со дня рождения Общенационального лидера, приняли участие члены Центра азербайджанской культуры и Союза азербайджанцев Румынии в Белграде и Бухаресте соответственно, представители посольств Азербайджана в этих странах, а также компаний "Азвирт" в Сербии и SOCAR в Румынии.

В ходе визита память общенационального лидера почтили минутой молчания и возложили венок к памятнику.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUlu öndər Heydər Əliyevin Belqrad və Buxarestdəki abidəsi ziyarət edilib

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