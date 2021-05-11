Посещены памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и Бухаресте

По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Сербии и Румынии, в Белграде и Бухаресте были посещены памятники Гейдару Алиеву

По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Сербии и Румынии, в Белграде и Бухаресте были посещены памятники гениальному политику, выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву.

Об этом Report передает со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В мероприятиях, посвященных 98-летию со дня рождения Общенационального лидера, приняли участие члены Центра азербайджанской культуры и Союза азербайджанцев Румынии в Белграде и Бухаресте соответственно, представители посольств Азербайджана в этих странах, а также компаний "Азвирт" в Сербии и SOCAR в Румынии.

В ходе визита память общенационального лидера почтили минутой молчания и возложили венок к памятнику.