Посещены памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и Бухаресте

По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Сербии и Румынии, в Белграде и Бухаресте были посещены памятники гениальному политику, выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву.
Об этом Report передает со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
В мероприятиях, посвященных 98-летию со дня рождения Общенационального лидера, приняли участие члены Центра азербайджанской культуры и Союза азербайджанцев Румынии в Белграде и Бухаресте соответственно, представители посольств Азербайджана в этих странах, а также компаний "Азвирт" в Сербии и SOCAR в Румынии.
В ходе визита память общенационального лидера почтили минутой молчания и возложили венок к памятнику.