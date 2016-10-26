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    Порошенко: Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

    Президент принял верительные грамоты посла Азербайджана

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Азербайджанской Республики господина Азера Худаяр оглу Худиева.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба АП.

    В беседе с послом Азербайджана Азером Худаяром оглу Худиевым стороны отметили неизменность позиций Украины и Азербайджана относительно обоюдной поддержки суверенитета и территориальной целостности обеих стран в международно признанных границах.

    Также стороны подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых в рамках Пятого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана и 11-го заседания Межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которые состоялись в 2016 году.

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