Президент Украины: Будем всячески содействовать доступу азербайджанских инвесторов на украинский топливно-энергетический рынок

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан остается стратегическим партнером и другом Украины".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с официальным визитом в Баку президент Украины Петр Порошенко.

Украинский лидер отметил, что это его первый визит в качестве главы украинского государства в "страну огней", добавив, что вчера у него была возможность пройтись по ночному Баку и посетить Ичери Шехер.

П.Порошенко высоко оценил результаты прошедшего сегодня в Баку 5-го заседания Совета президентов Азербайджана и Украины. Он подчеркнул важность обновления стратегического партнерства и поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за организацию заседания Совета президентов.

Отметив успешное экономическое развитие Азербайджана, П.Порошенко заявил о наличии потенциала для расширения азербайджано-украинских отношений. Украинский лидер в этом плане напомнил о закупке Азербайджаном 10 самолетов "АН-178" и отметил возможность их сборки в Азербайджане.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина будет всячески содействовать доступу азербайджанских инвесторов на украинский топливно-энергетический рынок.

Он также поблагодарил Азербайджан за поддержку Украины и ее территориальной целостности и суверенитета.