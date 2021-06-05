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Хикмет Гаджиев напомнил мировой общественности о важности обеспечения безопасности работников СМИ

Хикмет Гаджиев напомнил мировой общественности о важности обеспечения безопасности работников СМИ Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter информацией о гибели сотрудников СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.
Внешняя политика
5 июня 2021 г. 10:47
Хикмет Гаджиев напомнил мировой общественности о важности обеспечения безопасности работников СМИ

Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter информацией о гибели сотрудников СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.

Как сообщает Report, в своем твите помощник президента привел цитату из резолюции №1738 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, напомнив мировой общественности о необходимости обеспечения безопасности журналистов и специалистов СМИ, действующих в зонах конфликта.

“В связи с этим (Совет Безопасности – ред.) напоминает, что журналисты, специалисты в области средств массовой информации и связанный с ними персонал, осуществляющие опасную профессиональную деятельность в зонах вооруженных конфликтов, должны считаться гражданскими лицами, их следует уважать и защищать”, - говорится в цитате из резолюции, которой Х.Гаджиев поделился в публикации.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev reminds world community of need to ensure journalists' safety
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi dünya ictimaiyyətinə media işçilərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacibliyini xatırladıb

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