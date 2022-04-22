Помощник президента: Мы готовы создать Рабочую группу и начать переговоры по договору с Арменией

"Наша позиция относительно подписания мирного соглашения последовательно, открыто высказывалась президентом Ильхамом Алиевым при всех возможностях и случаях".

"Наша позиция относительно подписания мирного соглашения последовательно, открыто высказывалась президентом Ильхамом Алиевым при всех возможностях и случаях".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, инициатива по созданию новой мирной повестки в регионе и проведению переговоров по подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией исходит от Азербайджана: "Документ, состоящий из пяти принципов, также был представлен азербайджанской стороной. Президент Ильхам Алиев также сегодня отметил, что в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном основополагающим вопросом является признание государствами территориальной целостности и суверенитета друг друга. Азербайджан выразил свою позицию на основе представленных принципов. Если Армения признает и принимает территориальную целостность Азербайджана, тогда мы можем добиться нормализации в межгосударственных отношениях. Мы готовы в ближайшее время создать Рабочую группу и приступить к переговорам по документу. Это может в значительной степени поменять атмосферу безопасности в регионе и стать основой прочного мира и стабильности".