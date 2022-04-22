О нас
Аудио новости

Помощник президента: Мы готовы создать Рабочую группу и начать переговоры по договору с Арменией

Помощник президента: Мы готовы создать Рабочую группу и начать переговоры по договору с Арменией "Наша позиция относительно подписания мирного соглашения последовательно, открыто высказывалась президентом Ильхамом Алиевым при всех возможностях и случаях".
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 17:49
Помощник президента: Мы готовы создать Рабочую группу и начать переговоры по договору с Арменией
Хикмет Гаджиев

"Наша позиция относительно подписания мирного соглашения последовательно, открыто высказывалась президентом Ильхамом Алиевым при всех возможностях и случаях".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, инициатива по созданию новой мирной повестки в регионе и проведению переговоров по подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией исходит от Азербайджана: "Документ, состоящий из пяти принципов, также был представлен азербайджанской стороной. Президент Ильхам Алиев также сегодня отметил, что в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном основополагающим вопросом является признание государствами территориальной целостности и суверенитета друг друга. Азербайджан выразил свою позицию на основе представленных принципов. Если Армения признает и принимает территориальную целостность Азербайджана, тогда мы можем добиться нормализации в межгосударственных отношениях. Мы готовы в ближайшее время создать Рабочую группу и приступить к переговорам по документу. Это может в значительной степени поменять атмосферу безопасности в регионе и стать основой прочного мира и стабильности".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan ready to establish working group and start negotiations on text with Armenia, says Presidential aide 
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistanla İşçi Qrupun yaradılması və mətn üzrə danışıqlara başlamağa hazırıq"

Другие новости из категории

Шарль Мишель: ЕС привержен поддержке диалога между Азербайджаном и Арменией
Шарль Мишель: ЕС привержен поддержке диалога между Азербайджаном и Арменией
22 апреля 2022 г. 18:33
Хикмет Гаджиев: МГ ОБСЕ не имеет мандата в азербайджано-армянских отношениях
Хикмет Гаджиев: МГ ОБСЕ не имеет мандата в азербайджано-армянских отношениях
22 апреля 2022 г. 18:12
Депутат Госдумы РФ призвала расширить межпарламентский диалог с Азербайджаном
Депутат Госдумы РФ призвала расширить межпарламентский диалог с Азербайджаном
22 апреля 2022 г. 17:19
Генсек ТюркПА: Усилия во имя благополучия тюркского мира достойны похвалы
Генсек ТюркПА: Усилия во имя благополучия тюркского мира достойны похвалы
22 апреля 2022 г. 16:21
Коротченко: Отношения Азербайджана и России являются примером для других
Коротченко: Отношения Азербайджана и России являются примером для других
22 апреля 2022 г. 15:53
Шеин: Азербайджан - очень толерантная страна 
Шеин: Азербайджан - очень толерантная страна 
22 апреля 2022 г. 14:48
Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА
Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА
22 апреля 2022 г. 14:08
Гражданин Азербайджана пропал без вести в Украине
ФотоГражданин Азербайджана пропал без вести в Украине
22 апреля 2022 г. 13:50
Марков: Сотрудничество Азербайджана и России выйдет на новый уровень
Марков: Сотрудничество Азербайджана и России выйдет на новый уровень
22 апреля 2022 г. 13:42
Очередное заседание комиссии ТюркПА состоится в Казахстане
Очередное заседание комиссии ТюркПА состоится в Казахстане
22 апреля 2022 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi