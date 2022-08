Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с секретарем совбеза Армении

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как передает Report , об этом сообщил Тойво Клаар в Twitter.

"В Брюсселе у нас были хорошие и содержательные обсуждения с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном по азербайджано-армянским отношениям и участию ЕС в процессе", - говорится в сообщении.