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Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с секретарем совбеза Армении

Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с секретарем совбеза Армении 19:49
Внешняя политика
19 августа 2022 г. 19:59
Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с секретарем совбеза Армении
Хикмет Гаджиев

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как передает Report, об этом сообщил Тойво Клаар в Twitter.

"В Брюсселе у нас были хорошие и содержательные обсуждения с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном по азербайджано-армянским отношениям и участию ЕС в процессе", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Assistant to President of Azerbaijan meets with Secretary of Armenian Security Council
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Brüsseldə Armen Qriqoryanla görüşüb

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